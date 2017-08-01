Ломаченко и Ригондо передадут свои перчатки в Зал славы

Боксерские перчатки с боя двукратных олимпийских чемпионовбудут переданы в Международный зал боксерской славы.«Моя цель в этом виде спорта с самого начала заключалась в том, чтобы творить историю бокса. Для меня большая честь, что мои боксерские перчатки передадут в Зал славы», – сказал Ломаченко.Напомним, в ночь с 9 на 10 декабря на малой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса главным событием которого станет поединок двукратных олимпийских чемпионов - 29-летнего украинца Василия Ломаченко (9-1, 7 КО), владеющего титулом чемпионат мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) с 37-летним кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).