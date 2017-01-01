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Орландо Салидо не намерен завершать карьеру
Орландо Салидо не намерен завершать карьеруЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях 37-летний Орландо Салидо (44-13-4, 31 КО) дал понять, что в его ближайшие планы не входит завершение карьеры.

«Все зависит от того, как я себя чувствую, — приводит слова мексиканца BoxingScene. - После каждого боя я оцениваю свое состояние. Я смотрю, как выглядел в день боя. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Если я выполняю все, что планирую, то почему бы мне не продолжать?
У нас очень серьезный дивизион, в котором много сильных имен. Здесь много топовых боксеров, это по-настоящему горячая категория, и здорово быть в ней», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

Следующий поединок Салидо проведет в 9 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостоять ему будет соотечественник Мигель Роман (57-12, 44 КО).

По материалам: Чемпионат.com
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