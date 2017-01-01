Орландо Салидо не намерен завершать карьеру

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях 37-летний(44-13-4, 31 КО) дал понять, что в его ближайшие планы не входит завершение карьеры.«Все зависит от того, как я себя чувствую, — приводит слова мексиканца BoxingScene. - После каждого боя я оцениваю свое состояние. Я смотрю, как выглядел в день боя. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Если я выполняю все, что планирую, то почему бы мне не продолжать?У нас очень серьезный дивизион, в котором много сильных имен. Здесь много топовых боксеров, это по-настоящему горячая категория, и здорово быть в ней», — приводит слова мексиканца BoxingScene.Следующий поединок Салидо проведет в 9 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостоять ему будет соотечественник Мигель Роман (57-12, 44 КО).