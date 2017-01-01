Боб Арум планирует для Пакьяо еще два боя

Сегодня, 12:19 0 | Единоборства / Бокс

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, рассказал о дальнейших карьерных планах экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.



«Пакьяо вновь полноценно занялся работой сенатора. Вместе с тем он хочет драться, — приводит слова Арума BoxingScene. - Ему сложно найти время на тренировки и спарринги, выполняя обязанности сенатора. Думаю, мы организуем ему поединок весной. После он будет оспаривать титул по версии WBO. Он встретится с победителем боя между Теренсом Кроуфордом и Джеффом Хорном/Гэри Коркораном».



Мэнни Пакьяо получил звание полковника Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, рассказал о дальнейших карьерных планах экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.«Пакьяо вновь полноценно занялся работой сенатора. Вместе с тем он хочет драться, — приводит слова Арума BoxingScene. - Ему сложно найти время на тренировки и спарринги, выполняя обязанности сенатора. Думаю, мы организуем ему поединок весной. После он будет оспаривать титул по версии WBO. Он встретится с победителем боя между Теренсом Кроуфордом и Джеффом Хорном/Гэри Коркораном».