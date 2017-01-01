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Мэнни Пакьяо получил звание полковника

Мэнни Пакьяо получил звание полковникаБывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо получил звание полковника запаса в армии Филиппин. Об этом известный спортсмен отчитался в своем официальном Instagram.

«Сегодня я успешно прошёл все тесты, чтобы получить звание полковника», — сообщил филиппинец.

Пакьяо вступил в резервные войска в 2006 году в связи со своей спортивной и политической деятельностью. В 2011 году он получил звание подполковника.

Отметим, что Пакьяо совмещает свою спортивную карьеру с исполнением обязанностей сенатора Филиппин, несмотря на то что политическая жизнь не позволяет ему выступать столь же часто, как прежде.

По материалам: Чемпионат.com
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