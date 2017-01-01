Открытая тренировка Василия Ломаченко (Фото, видео)

Сегодня, 09:40 0 | Бокс / Фото

9 декабря на малой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) чемпион мира во втором полулегком весе (до 59 кг) 29-летний украинец Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) проведет защиту титула против 37-летнего кубинца Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).

В преддверии поединка состоялась открытая тренировка.









