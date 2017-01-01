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Флойд Мейвезер купил панду и назвал ее своим именем

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер провел тур по Китаю, где купил большую панду и покормил ее яблоками.

Чтобы купить животное, боксер заплатил 15 тысяч долларов. Также спонсорская компания Мейвезера перевела деньги в исследовательский центр по выращиванию гигантских панд в провинции Сычуань Китая.

Изначально именем млекопитающего было Маоду, или Соевый Боб, но Флойд переименовал его в свою честь. Забрать животное с собой в США Мейвезер не сможет. Если через год  спортсмен не выплатит установленный гонорар, то панде вернут прежнее имя.

Ранее Флойд заявил, что за тур в Китай ему заплатили три миллиона долларов.


По материалам: Sports.ru
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