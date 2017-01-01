Виталий Кличко: Не ожидал, что в один прекрасный день окажусь в компании легенд

Экс-чемпионы мира по боксу украинец Виталий Кличко станет членом Международного зала боксерской славы (IBHOF).
Торжественная церемония состоится 7—10 июня 2018 года в городке Канастота (США).
Виталий Кличко: «Стать членом Зала славы – это мечта многих боксеров. Думал о Зале славы, но не ожидал, что в один прекрасный день я окажусь в компании легенд, которые всегда были для меня примерами. Такими, как Мохаммед Али, Майк Тайсон и многие известные мировые боксеры. Для меня это большая честь».
Кличко станет первым украинцем, представленным в Зале боксерской славы.
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