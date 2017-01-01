Боб Арум: Интересно, прошел бы я допинг-тестирование от WADA?

86-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился секретом своего долголетия.



«Интересно, прошел бы я допинг-тестирование от WADA? – приводит слова Арума Cbssports.com. - Я не принимаю наркотики, повышающие производительность. Но я же родом из Невады и периодически «пыхаю». Теперь это законно, и время от времени я покуриваю. Признаюсь в этом. Помимо всего прочего, я поддерживаю свое тело в форме».



«Я начал курить марихуану в 1966 году. Дети не должны ее употреблять, потому что у них формируется мозг. Но в 1966 году, когда я начал, мне было за 30 лет. Я не курю на работе, я делаю это во время отдыха. Каннабис – это полезно для вас!



Проклятые люди во время правления Никсона поставили каннабис в положение, в котором он считался наркотиком, таким же, как героин и кокаин. Это было неправильно. Теперь люди в штатах Колорадо, Орегон, Вашингтон и вскоре Калифорния в состоянии пойти и купить марихуанну законно, как я это делаю в Неваде», – закончил Боб.







