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Боб Арум: Интересно, прошел бы я допинг-тестирование от WADA?

Боб Арум: Интересно, прошел бы я допинг-тестирование от WADA?86-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился секретом своего долголетия.

«Интересно, прошел бы я допинг-тестирование от WADA? – приводит слова Арума Cbssports.com. - Я не принимаю наркотики, повышающие производительность. Но я же родом из Невады и периодически «пыхаю». Теперь это законно, и время от времени я покуриваю. Признаюсь в этом. Помимо всего прочего, я поддерживаю свое тело в форме».

«Я начал курить марихуану в 1966 году. Дети не должны ее употреблять, потому что у них формируется мозг. Но в 1966 году, когда я начал, мне было за 30 лет. Я не курю на работе, я делаю это во время отдыха. Каннабис – это полезно для вас!

Проклятые люди во время правления Никсона поставили каннабис в положение, в котором он считался наркотиком, таким же, как героин и кокаин. Это было неправильно. Теперь люди в штатах Колорадо, Орегон, Вашингтон и вскоре Калифорния в состоянии пойти и купить марихуанну законно, как я это делаю в Неваде», – закончил Боб.



По материалам: Sports.ru
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