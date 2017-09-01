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WBSS. Названы дата и место боя Гассиев - Дортикос

WBSS. Бой Гассиев - Дортикос пройдет 3 февраля в СочиПолуфинальный бой в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между 24-летним россиянином Муратом Гассиевым (25-0, 11КО) и 31-летним кубинцем Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО) пройдет 3 февраля в Сочи. Об этом сообщили организаторы поединка.

Ранее сообщалось, что в качестве места проведения рассматривался Майами.

Гассиев 22 октября защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF, победив Кшиштофа Влодарчика нокаутом в поединке 1/4 финала WBSS.
Дортикос, владеющий титулом чемпиона мира WBA в четвертьфинале нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова.

Напомним, в первом полуфинале в первом тяжелом весе встретятся чемпион WBO украинец Александр Усик (13-0, 11 КО) и чемпион  WBC Марис Бриедис (23-0, 18 КО) из Латвии. Бой состоится 27 января в Риге.

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По материалам: ТАСС
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