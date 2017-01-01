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Ломаченко: На сегодня Салидо — никто

Ломаченко: На сегодня Салидо — никтоЧемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе 29-летний украинец Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) прокомментировал возможность проведения матча-реванша с 37-летним  мексиканцем Орландо Салидо (44-13-4, 31 КО).

«Я не думаю, что он когда-либо сразится со мной вновь, — приводит слова Ломаченко Fightnews. - Он уже нашёл себе хорошее оправдание. Он говорит: „Мне не нужен этот бой, потому что я уже побил Ломаченко. Эта встреча нужна ему, и если это так, то пусть платит мне хорошие деньги“. Но на самом деле это просто оправдание. На сегодняшний день Орландо Салидо просто никто».

Напомним, 9 декабря Ломаченко проведет защиту титула против кубинца Гильермо Ригондо. Бой состоится на малой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

По материалам: Чемпионат.com
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