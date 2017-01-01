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Рой Джонс о бое Ломаченко - Ригондо

Рой Джонс о бое Ломаченко - РигондоБывший чемпион мира в четырех весовых категориях легендарный американец Рой Джонс (65-9, 47 КО) поделился своими ожиданиями от боя чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBO украинца Василия Ломаченко (9-1, 7 КО) с кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).

«Это будет большой бой, - приводит слова Джонса BoxingScene. - Я уже не могу его дождаться. Мне нравятся оба бойца. Оба - двукратные олимпийские чемпионы. На бумаге это лучший поединок в истории бокса. Невозможно найти двух лучших боксеров, которых можно поставить друг против друга. На бумаге это лучший бой, который я когда-либо видел, жду его с нетерпением.

Кто победит? Поединок выиграет тот, кто сумеет реализовать план на бой. Ригондо должен сбивать темп Ломаченко при помощи жестких ударов. В то время как Ломаченко должен пользоваться своими преимуществами и сбить соперника с ритма многоударными комбинациями».

Поединок, в котором Ломаченко будет защищать свой титул против Гильермо Ригондо состоится 9 декабря на малой арене спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).




По материалам: Boxingnews
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