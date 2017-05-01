Эдди Хирн: Фьюри не такой сильный панчер, Белью может его победить

Британский промоутер Эдди Хирн заявил о намерении устроить своему боксёру Тони Белью (29-2-1, 18 ко) бой с Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО) в 2018 году. Однако сперва он всё же настроен организовать ему матч-реванш с Дэвидом Хэем, который недавно сорвался из-за травмы последнего.



«Я верю, что вы увидите бой Белью — Фьюри в 2018 году, но это не будет следующий бой для Тони, — цитирует Хирна BoxingScene. - Мой план состоит в том, чтобы Тони победил Дэвида Хэя, а затем сразился с Фьюри. К тому моменту как он побьёт Хэя, Фьюри уже должен разобраться со своими проблемами с антидопинговым агентством (UKAD). Тони разговаривал с Фьюри, и я разговаривал с Фьюри об этом бое. Это довольно простая сделка, но вопрос в сроках проведения боя.



Эдди Хирн заявил, что его боксёр уверен в своей победе.



«Тони Белью верит, что обладает стилем, который позволит победить Фьюри. И Фьюри не такой сильный панчер, как Деонтей Уайлдер или Энтони Джошуа, - отметил Хирн. - Да, когда ты переходишь из полутяжей в первый тяжёлый, а затем супертяжёлый вес, появляется большой дефицит в ударной мощи.



Фьюри — очень квалифицированный боксёр, но он не большой нокаутёр. Я не говорю, что он совсем не панчер, но он не мастер нокаутов, способный ронять соперников одним ударом. Так что Тони полагает, что может его победить».