Боб Арум: Ломаченко не позволит Ригондо на тихой волне набирать очки

Промоутер-ветеран Боб Арум считает, что главная проблема талантливейшего кубинского технаря, двукратного олимпийского чемпиона, суперчемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) в нежелании дарить зрителям яркие, красочные поединки, довольствуясь скучными победами на классе.



Арум считает, что основную массу болельщиков бокса стиль Ригондо удручает настолько, что те предпочитают переключить канал, дабы не лицезреть поединок кубинца. Тем не менее, промоутер уверен, что 9 декабря всё будет иначе — соперник Ригондо, двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) не даст возможности кубинцу превратить бой в очередное унылое зрелище.



«Василий не даст возможности Ригондо на тихой волне набирать очки, — считает Арум. — Поэтому Ригондо придётся действовать агрессивнее обычного. Чаще всего Ригондо предпочитает победы ”на классе”. В общем, в этом — весь стиль кубинского бокса. Победы решением, никакого риска, никакого блеска. Бойцы с Восточной Европы — полная противоположность.



Поймите меня правильно, — цитирует Арума BoxingScene. — Ригондо — великолепный боец. Один из лучших, что я когда-либо видел. Но его манера боя… Сперва он действует агрессивно, набирает очки, а затем портит всю вторую половину боя — и сам не боксирует, и сопернику не даёт.



Ригондо, если он и вправду надеется побить Ломаченко, не получится отсидеться на этот раз. Против Ломаченко этот фокус не пройдёт. Для победы Ригондо придётся драться на протяжении всего боя. Ломаченко заставит его драться. Украинец — словно молодой Мухаммед Али. Он не уступит инициативу в стартовых раундах. Поэтому я предвижу очень увлекательный поединок».



Напомним, поединок между двукратными чемпионами мира Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо пройдёт 9 декабря на малой арене спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).