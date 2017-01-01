Арум: Посмотрим, как Ковалев будет защищать титул в бою с Гвоздиком

Сегодня, 19:29 31 | Единоборства / Бокс

Руководитель промоутерской конторы Top Rank Боб Арум подчеркнул, что ожидает следующего боя Сергея Ковалева (31-2-1, 27 КО) с обязательным претендентом на титул WBO в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (14-0, 12 КО). Напомним, что 25 ноября Ковалев завоевал чемпионский пояс WBO в поединке с украинцем Вячеславом Шабранским.



«Поздравляю Сергея Ковалева с завоеванием титула WBO в полутяжелом весе в субботу в бою с Вячеславом Шабранским. Теперь давайте посмотрим, как он будет защищать свой титул в бою с Александром Гвоздиком, обязательным претендентом и по-настоящему опасным бойцом», — написал Арум в своем «твиттере».