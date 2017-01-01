Флойд Мейвезер опроверг слухи о возвращении в бокс

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) опроверг слухи о своем возвращении на профессиональный боксерский ринг. Ранее в СМИ появилась информация, что американец тренируется, чтобы провести еще один бой.



«Я счастлив на пенсии. Я больше не дерусь, независимо от того, каким будет гонорар», – приводит слова Мейвезера BoxingScene.



Последний раз Мейвезер выходи в ринг в августе этого года. Тогда американец возобновил карьеру ради кассового боя с чемпионом UFC Конором Макгрегором, которого он победил техническим нокаутом в десятом раунде.





