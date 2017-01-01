Беринчик ответил Валлеспину: Мы проверим в ринге твою скорость и твои навыки филиппинские

Украинский легковес Денис Беринчик (7-0, 4 КО) ответил на громкие заявления своего предстоящего соперника, филиппинца Аллана Валлеспина (11-1-0, 8 КО) по прозвищу «El Matador», который пообещал, что не станет легкой прогулкой для украинца, назвав себя «триллером из Манилы».



«Уважаемый, многопочтенный Аллан, — обратился Беринчик к будущему сопернику в Facebook. - Я думаю, на то, что ты говоришь, я тебе не буду отвечать дерзостью. Я думаю, мы проверим это все в ринге: твою скорость, твои навыки филиппинские. Увидимся 16-го в Броварах. Не зассы — я тебя жду!».



Напомним, 16 декабря в Броварах боксерам предстоит определить чемпиона по версии WBO Oriental.





