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Беринчик ответил Валлеспину: Мы проверим в ринге твою скорость и твои навыки филиппинские

Беринчик ответил Валлеспину: Мы проверим в ринге твою скорость и твои навыки филиппинскиеУкраинский легковес Денис Беринчик (7-0, 4 КО) ответил на громкие заявления своего предстоящего соперника, филиппинца Аллана Валлеспина (11-1-0, 8 КО) по прозвищу «El Matador», который пообещал, что не станет легкой прогулкой для украинца, назвав себя «триллером из Манилы».

«Уважаемый, многопочтенный Аллан, — обратился Беринчик к будущему сопернику в Facebook. - Я думаю, на то, что ты говоришь, я тебе не буду отвечать дерзостью. Я думаю, мы проверим это все в ринге: твою скорость, твои навыки филиппинские. Увидимся 16-го в Броварах. Не зассы — я тебя жду!».

Напомним, 16 декабря в Броварах боксерам предстоит определить чемпиона по версии WBO Oriental.


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