Гильермо Ригондо: Ломаченко - самый большой вызов в моей карьере.

Чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо перед поединком 9 декабря ответил на вопросы о своем сопернике, обладателе пояса во втором полулегком весе по версии WBO Василие Ломаченко.



– Ваше прозвище – «Шакал». Почему?

– Потому что шакал – это такое маленькое животное, но очень злобное. Смотрите на меня 9 декабря – и вы все поймете.



– Почему вы не устроили бой с Ломаченко раньше? Менеджер украинца Эгис Климас и промоутер Боб Арум заявляли, что вы хотели слишком много денег. Это правда?

– Они все говорят о том, как долго пришлось договариваться об этом поединке. Но если честно, только в этот раз мы впервые начали реальные переговоры. И свою часть договора я подписал мгновенно.



– Ломаченко грубо высказывался о вас. Однажды даже назвал вас трусом и балаболом. Это раздражает?

– Нет, ни капельки. Да и пресса в США не говорит об этом. Здесь только из меня делают плохого парня.

А я уважаю Ломаченко. Он великий боец. Я уважаю весь украинский народ. Но придет день боя, и я заставлю его ответить за то, что он так меня обзывал.



– Как вы вообще относитесь к трештокингу?

– Я не занимаюсь трештокингом. Вот фактически – никогда этого не делал. И не буду этого делать перед боем с Ломаченко.



– Было смешно, когда вы жаловались, что в детстве приходилось смотреть советские мультфильмы. Это правда?

– Я вырос на Кубе. Все, что мы делали – смотрели российские мультики. И некоторые из них мне нравились.



– Что вы имели в виду, когда говорили – Боб Арум пытается оберечь Ломаченко от вас?

– Так это факт. Если бы я не оказывал давление на Ломаченко, не требовал этого боя и не согласился подняться на два дивизиона выше, они бы никогда не встретились со мной. И это несмотря на слухи, что они предлагали мне бой в полулегком весе.



– Во втором легчайшем и полулегком дивизионах достаточно небитых боксеров-чемпионов. Почему вы не деретесь с ними?

– Так это они не хотят драться со мной – убегают и заставляют меня подниматься по весовым категориям в поисках хороших оппонентов. Все эти парни, о которых ты говоришь – просто кучка трусов, которые просто боятся меня.



– Почему вы начали использовать хештег #notafraid?

– Это значит не бояться говорить то, что ты думаешь. Не бояться рисковать и подниматься в весовой категории, чтобы встретиться с лучшим. Не бояться выставлять свои чемпионские пояса на кон против наилучшей оппозиции.



– Вы и Василий – одни из самых талантливых боксеров прямо сейчас. Но вы не можете стать PPV-звездами. Почему?

– К сожалению, у нас нет такой мощной фан-базы, как, например, у мексиканцев. Все мои фанаты – на Кубе и в Майами.

Есть вещи, которые я мог бы делать, чтобы увеличить число своих фанатов, но я никогда этого не делал. Зато сейчас все меняется – я нашел свой голос в социальных сетях и новых медиа.



– Андрэ Уорд ушел, Канело и Головкин – ничья. Ломаченко против Ригондо – это бой за №1-2 P4P?

– Я никогда не обращал внимание на рейтинг P4P. Им очень сильно манипулируют для выгоды промоутеров и боксеров, которые зарабатывают деньги на крупных сетевиках.



Когда мои фанаты узнают, что я сделал все возможное и оставил всего себя на ринге против Ломаченко, я буду счастлив.



– Бой с Ломаченко или с Донейром: какой из них самый сложный и значимый в вашей карьере?

– Мой следующий поединок – всегда самый сложный и важный. Но никаких сомнений, что Ломаченко – очень особенный боксер. Я бы даже сказал, что он – самый большой вызов в моей карьере.



4 года назад очень значимым был поединок против Нонито. Сейчас – против Ломаченко. 9 декабря мир увидит, на что я способен.



– Бой с Ломаченко требует особой подготовки?

– Этот бой очень особенный. Да, в этот раз кое-что особенное в тренировочном лагере под руководством Педро Диаса я делал.



– Сложнее всего украинцу было с Салидо и Расселлом. Какие ошибки Василий допустил в этих боях?

– Мог бы сказать тебе, но не буду. Я использую эти ошибки в свою пользу.



– А какие сильные стороны Ломаченко наиболее опасны для вас?

– Ломаченко – восхитительный боксер. Один из лучших боксеров мира прямо сейчас, и сомневаться в этом нельзя.



Но единственная вещь, которая меня беспокоит в этом поединке – это рефери и судьи. Мы уже не раз видели в их исполнении то, что просто пугало боксеров. Особенно, если кто-то дерется в боях, организованных чужими промоутерскими компаниям/



В WBA решили отобрать титул у Ригондо, если он проиграет Ломаченко.