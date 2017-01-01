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Гильермо Ригондо: Ломаченко - самый большой вызов в моей карьере.

Гильермо Ригондо: Ломаченко - самый большой вызов в моей карьереЧемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо перед поединком 9 декабря ответил на вопросы о своем сопернике, обладателе пояса во втором полулегком весе по версии WBO Василие Ломаченко.

– Ваше прозвище – «Шакал». Почему?
– Потому что шакал – это такое маленькое животное, но очень злобное. Смотрите на меня 9 декабря – и вы все поймете.

– Почему вы не устроили бой с Ломаченко раньше? Менеджер украинца Эгис Климас и промоутер Боб Арум заявляли, что вы хотели слишком много денег. Это правда?  
– Они все говорят о том, как долго пришлось договариваться об этом поединке. Но если честно, только в этот раз мы впервые начали реальные переговоры. И свою часть договора я подписал мгновенно.

– Ломаченко грубо высказывался о вас. Однажды даже назвал вас трусом и балаболом. Это раздражает?
– Нет, ни капельки. Да и пресса в США не говорит об этом. Здесь только из меня делают плохого парня.
А я уважаю Ломаченко. Он великий боец. Я уважаю весь украинский народ. Но придет день боя, и я заставлю его ответить за то, что он так меня обзывал.

– Как вы вообще относитесь к трештокингу?
– Я не занимаюсь трештокингом. Вот фактически – никогда этого не делал. И не буду этого делать перед боем с Ломаченко.

– Было смешно, когда вы жаловались, что в детстве приходилось смотреть советские мультфильмы. Это правда?
– Я вырос на Кубе. Все, что мы делали – смотрели российские мультики. И некоторые из них мне нравились.

– Что вы имели в виду, когда говорили – Боб Арум пытается оберечь Ломаченко от вас?
– Так это факт. Если бы я не оказывал давление на Ломаченко, не требовал этого боя и не согласился подняться на два дивизиона выше, они бы никогда не встретились со мной. И это несмотря на слухи, что они предлагали мне бой в полулегком весе.

– Во втором легчайшем и полулегком дивизионах достаточно небитых боксеров-чемпионов. Почему вы не деретесь с ними?
– Так это они не хотят драться со мной – убегают и заставляют меня подниматься по весовым категориям в поисках хороших оппонентов. Все эти парни, о которых ты говоришь – просто кучка трусов, которые просто боятся меня.

– Почему вы начали использовать хештег #notafraid?  
– Это значит не бояться говорить то, что ты думаешь. Не бояться рисковать и подниматься в весовой категории, чтобы встретиться с лучшим. Не бояться выставлять свои чемпионские пояса на кон против наилучшей оппозиции.

– Вы и Василий – одни из самых талантливых боксеров прямо сейчас. Но вы не можете стать PPV-звездами. Почему?
– К сожалению, у нас нет такой мощной фан-базы, как, например, у мексиканцев. Все мои фанаты – на Кубе и в Майами.
Есть вещи, которые я мог бы делать, чтобы увеличить число своих фанатов, но я никогда этого не делал. Зато сейчас все меняется – я нашел свой голос в социальных сетях и новых медиа.

– Андрэ Уорд ушел, Канело и Головкин – ничья. Ломаченко против Ригондо – это бой за №1-2 P4P?
– Я никогда не обращал внимание на рейтинг P4P. Им очень сильно манипулируют для выгоды промоутеров и боксеров, которые зарабатывают деньги на крупных сетевиках.

Когда мои фанаты узнают, что я сделал все возможное и оставил всего себя на ринге против Ломаченко, я буду счастлив.

– Бой с Ломаченко или с Донейром: какой из них самый сложный и значимый в вашей карьере?
– Мой следующий поединок – всегда самый сложный и важный. Но никаких сомнений, что Ломаченко – очень особенный боксер. Я бы даже сказал, что он – самый большой вызов в моей карьере.

4 года назад очень значимым был поединок против Нонито. Сейчас – против Ломаченко. 9 декабря мир увидит, на что я способен.

– Бой с Ломаченко требует особой подготовки?
– Этот бой очень особенный. Да, в этот раз кое-что особенное в тренировочном лагере под руководством Педро Диаса я делал.

– Сложнее всего украинцу было с Салидо и Расселлом. Какие ошибки Василий допустил в этих боях?
– Мог бы сказать тебе, но не буду. Я использую эти ошибки в свою пользу.

– А какие сильные стороны Ломаченко наиболее опасны для вас?
– Ломаченко – восхитительный боксер. Один из лучших боксеров мира прямо сейчас, и сомневаться в этом нельзя.

Но единственная вещь, которая меня беспокоит в этом поединке – это рефери и судьи. Мы уже не раз видели в их исполнении то, что просто пугало боксеров. Особенно, если кто-то дерется в боях, организованных чужими промоутерскими компаниям/

В WBA решили отобрать титул у Ригондо, если он проиграет Ломаченко.

По материалам: Tribuna.com
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