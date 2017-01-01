Алексей Папин нокаутировал Исмаила Силлаха (Видео)

Сегодня, 12:01 0 | Бокс / Видео

27 ноября в Москве в рамках турнира организованного компанией «Миром бокса» украинский тяжеловес (до 90,7 кг) Исмаил Силлах (25-4, 19 КО) потерпел досрочное поражение от российского проспекта Алексея Папина (9-0, 8 КО).



Уже в первом раунде Папин успешной серией ударов отправил Силлаха в тяжелый нокаут, из которого его выводили несколько минут.

Это четвертое досрочное поражение Исмаила.







