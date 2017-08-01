В WBA решили отобрать титул у Ригондо, если он проиграет Ломаченко

Во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) приняли спорное решение: кубинец Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО), готовящийся к поединку на две весовые категории выше ради прибыльного боя против Василия Ломаченко (9-1, 7 КО), потеряет свой титул в случае поражения от украинца.



Напомним, 9 декабря на малой сцене спорткомплекса Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) Василий Ломаченко проведет защиту титула по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против Гильермо Ригондо, чемпиона мира по версиям WBA Super/IBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).



В июне Гильермо Ригондо быстро расправился с обязательным претендентом, первым номером рейтинга WBA мексиканцем Мойсесом Флоресом (25-0, 17 КО), но позже Атлетическая комиссия штата Невада решила, что удар кубинца пришелся после гонга, тем самым изменив вердикт боя на «не состоявшийся».



В WBA постановили проведение незамедлительного реванша. Гильермо Ригондо попросил у организации специальное разрешение — отсрочку реванша ради поединка против Василия Ломаченко. В WBA согласились, но с одним условием — в случае поражения украинцу Ригондо потеряет свой титул. В случае победы у Ригондо будет 5 дней на то, чтобы принять решение в каком дивизионе он продолжит карьеру.









