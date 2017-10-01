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УХЛ. 21-й тур. «Донбасс» в гостях обыграл «Галицких Львов»

УХЛ. 21-й тур. «Донбасс» в гостях обыграл «Галицких Львов». Фото hcdonbass.comCегодня, 27 ноября, в Новояворовске состоялся первый матч 21-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ), в котором «Галицкие Львы» принимали «Донбасс».

Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Виталий Лялька (4-я, 12-я и 33-я минуты). По одному голу на свой счет записали Виктор Захаров и Илья Коренчук (25).

У «Галицких Львов» отличились Евгений Ратушный (19), Николай Дворник (27) и Валентин Сирченко (28).

Следующий поединок дончане проведут 18 декабря, соперником команды Сергея Витера станет харьковское «Динамо».

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 27 ноября
«Галицкие Львы» (Новояворовск) - «Донбасс» (Донецк) - 3:5 (1:3, 2:2, 0:0)
Шайбы:
0:1 Лялька (Захаров, Жовнир), 03:03 (5х4)
0:2 Лялька (Захаров, Костиков), 11:09
1:2 Ратушный (Генералов, Кизло), 18:29
1:3 Захаров (Лялька), 19:18
1:4 Коренчук (бул.), 24:19
2:4 Дворник (Генералов, Кизло), 26:15
3:4 Сирченко (Брага, Панченко), 27:39
3:5 Лялька (Захаров, Влад), 32:24

Турнирная таблица чемпионата УХЛ
1. Донбасс – 63 очка /21 матч (забито/пропущено 136-37)
2. Белый Барс - 44/20 (106-53)
3. Кременчук – 37/19 (81-67)
4. МХК Динамо – 24/19 (87-82)
5. Галицкие Львы – 9/21 (45-102)
6. ХК Волки – 3/20 (43-157)


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