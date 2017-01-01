Усик: Я не задумываюсь о слабых и сильных сторонах Бриедиса

В начале следующего года чемпиона мира по версии WBO украинец Александр Усик (13-0, 11 КО) встретится в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии с чемпионом WBC латвийцем Майрисом Бриедисом (23:0, 18 КО).
«Чем интересен Бриедис? Интересен тем, что у него есть пояс WBC, и это будет объединиловка. Победитель получит два пояса. О его слабых и сильных сторонах я не задумываюсь, а просто готовлюсь – мы с тренером просматриваем его поединки. Казалось бы со стороны, что достаточно простой парень. Но это не так, - сказал Усик в интервью segodnya.ua.
- Если выиграете Суперсерию и заберете все пояса, будет к чему стремиться в тяжелом весе?
- Всегда есть к чему стремиться. Посмотрим, кто останется в тяжелом весе и с кем будет интересно боксировать. А потом есть же еще супертяжелый вес, в котором можно себя попробовать.
- Вы говорили о бое за все пояса с Энтони Джошуа. Это вам действительно интересно?
- Конечно! Это будет интересно всему миру.
- Это значит, что, на ваш взгляд, именно Джошуа сейчас король супертяжей?
- Не то, чтобы король. Да, и у Уайлдера есть пояс, у Паркера... Там вообще столько ребят, с кем можно боксировать и сделать хорошие бои. И нужно прилично потрудиться, чтобы одержать победу. Но наиболее интересен, на мой взгляд, Джошуа. Он побил Владимира и занял первое место.
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