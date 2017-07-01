Названа точная дата полуфинального боя Усик - Бриедис

Поединок в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии состоится 27 января.



Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) объявили дату полуфинального поединка турнира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком (13-0, 11 КО) и латышом Майрисом Бриедисом (23:0, 18 КО). Поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC пройдет 27 января.



Точное место боя будет объявлено в ближайшее время. Ранее сообщалось, что на организацию боя претендуют Киев, Рига и Чикаго, а вот сам Усик сказал, что вероятно это будет европейский город, но не Киев. Отметим, что сейчас Усик продолжает подготовку к бою с Бриедисом в Буковеле.

Напомним, Александр Усик в 1/4 финала WBSS в Берлине нокаутировал Марко Хука, а Бриедис в Риге по очкам победил Переса.







