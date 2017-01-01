На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Паркер: Мускулы Джошуа делают его роботизированным

Паркер: Мускулы Джошуа делают его роботизированнымОбладатель чемпионского титула WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) не считает, что завидное телосложение — неотъемлемая составляющая успеха в боксе. По словам Паркера, ввиду персональных особенностей он никогда не сможет стать столь же рельефным, как, например, тот же Энтони Джошуа (20-0, 20 КО). Но Джозеф не видит в этом проблемы, поскольку рельефность не идет на пользу тому же Энтони. 

«Он выглядит прекрасно, да, но я думаю, его мускулы могут создавать ему проблемы по части выносливости, а также делая его немного роботизированным, — отметил Джо в интервью Fairfax Media. - Посмотрите на великих боксеров прошлого, таких как Мухаммед Али, который никогда не был рельефным. 

Я тоже могу добиться рельефа, однако, все сводится не только к диете, но также к телосложению. Мои гены никогда не позволят мне сильно выделяться в этом плане, но, думаю, я смогу к этому приблизиться, причем уже в следующем тренировочном лагере».


По материалам: vringe.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Паркер: Джошуа уже падал, я смогу его нокаутировать
Паркер: Поединок Уайлдер - Джошуа не состоится, прежде я нокаутирую британца
Хиггинс: Боя между Паркером и Джошуа не будет в 2018 году
Промоутер Паркера рассказал, почему хотят бой с Джошуа, а не с Уайлдером
Хиггинс: Хирн хочет сорвать бой Джошуа и Паркера
Владимир Кличко: Никогда не думал, что буду драться с Джошуа
Промоутер: Поединок Джошуа-Паркер заслуживает на честное распределение гонорара
Команда Паркера выиграла промоутерские торги у Хьюи Фьюри
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Усик: Я не задумываюсь о слабых и сильных сторонах Бриедиса
Названа точная дата полуфинального боя Усик - Бриедис
Паркер: Мускулы Джошуа делают его роботизированным
WBA: Победитель поединка Чарр – Окендо станет соперником Джошуа
Победа Ковалева над Шабранским в фотографиях

Последние новости спорта

19:25 Владимир Брынзак: Фуркад будет бороться за БХГ с самим собой 30 | Биатлон

19:01 Борис Колесников: Все решится в плей-офф, а это очень непредсказуемая вещь 46 | Хоккей

18:29 Усик: Я не задумываюсь о слабых и сильных сторонах Бриедиса 66 | Бокс

18:12 Названа точная дата полуфинального боя Усик - Бриедис 100 | Бокс

18:01 Паркер: Мускулы Джошуа делают его роботизированным 91 | Бокс

17:49 Родченков сообщил о просьбе Мутко добавить допинг в мочу украинца 96 | Новости спорта / Сочи 2014

17:39 WBA: Победитель поединка Чарр – Окендо станет соперником Джошуа 99 | Бокс

13:37 Результаты американского этапа Гран-при по фигурному катанию 427 | Фигурное катание

13:06 Николя Маю: Мы много лет ждали того, чтобы вернуть кубок Дэвиса во Францию 336 | Теннис

12:30 Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Козлова и Бондаренко потеряли по одному пункту 376 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Ковалева над Шабранским в фотографиях

Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

ВИДЕО

Падение Пидручного лишило Украину медали в супермикста на этапе КМ в Эстерсунде (Видео)

Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Откровенное интервью Дениса Беринчика (Видео)

НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео)

НБА. ТОП-10 игрового дня (Видео)

Боксер нокаутировал соперника за 11 секунд в титульном бою (+Видео)





Топ-новости недели

Кубок Дэвиса. Пуи принес победное очко Франции в финале против Бельгии
Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби
Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Валттери Боттас выиграл квалификацию
Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (445)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги