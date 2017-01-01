Паркер: Мускулы Джошуа делают его роботизированным

Обладатель чемпионского титула WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) не считает, что завидное телосложение — неотъемлемая составляющая успеха в боксе. По словам Паркера, ввиду персональных особенностей он никогда не сможет стать столь же рельефным, как, например, тот же Энтони Джошуа (20-0, 20 КО). Но Джозеф не видит в этом проблемы, поскольку рельефность не идет на пользу тому же Энтони.
«Он выглядит прекрасно, да, но я думаю, его мускулы могут создавать ему проблемы по части выносливости, а также делая его немного роботизированным, — отметил Джо в интервью Fairfax Media. - Посмотрите на великих боксеров прошлого, таких как Мухаммед Али, который никогда не был рельефным.
Я тоже могу добиться рельефа, однако, все сводится не только к диете, но также к телосложению. Мои гены никогда не позволят мне сильно выделяться в этом плане, но, думаю, я смогу к этому приблизиться, причем уже в следующем тренировочном лагере».
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