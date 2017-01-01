В ночь на воскресенье. 26 ноября, на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого был поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым (31-2-1, 27 КО) и 30-летним украинцем Вячеславом Шабранским (19-2, 16 КО).
В первом раунде Ковалев дважды отправил Шабранского в нокдаун. Во втором раунде Ковалев продолжил доминировать над соперником.
После еще одного нокдауна и последовавшего за ним добивания, рефери принял решение остановить поединок. В итоге – победа россиянина техническим нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Ковалев стал обладателем вакантного титула WBO.
10:36 НХЛ. Овечкин, Прайс и Кессел - звезды игрового дня 69 | Хоккей
10:22 НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», «Хьюстон» победил «Нью-Йорк», «Оклахома» проиграла «Далласу» и другие результаты (+Видео) 75 | Баскетбол
09:43 НХЛ исполняется 100 лет 83 | Хоккей
09:27 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Тампу» , «Вашингтон» победил «Торонто», «Анахайм» по буллитам уступил «Лос-Анджелесу» и другие результаты 85 | Хоккей
08:54 Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео) 149 | Бокс / Главные новости спорта / Видео
22:22 Гвоздик на расстоянии одного боя до титульного поединка — Эгис Климас 338 | Бокс
22:05 УХЛ. 20-й тур. Хоккеисты МХК «Динамо» забросили 14 шайб «Волкам» 209 | Хоккей
21:36 Валя Семеренко Пидгрушная, Семенов и Прима побегут в смешанной эстафете на этапе КМ в Эстерсунде 243 | Биатлон
21:21 Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный побегут в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде 198 | Биатлон
20:39 Кубок Дэвиса. Сборная Франции вышла вперед в финале против Бельгии 190 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (415)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.