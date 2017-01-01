Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)

В ночь на воскресенье. 26 ноября, на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого был поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым (31-2-1, 27 КО) и 30-летним украинцем Вячеславом Шабранским (19-2, 16 КО).



В первом раунде Ковалев дважды отправил Шабранского в нокдаун. Во втором раунде Ковалев продолжил доминировать над соперником.

После еще одного нокдауна и последовавшего за ним добивания, рефери принял решение остановить поединок. В итоге – победа россиянина техническим нокаутом во втором раунде.



Таким образом, Ковалев стал обладателем вакантного титула WBO.







