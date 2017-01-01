Гвоздик на расстоянии одного боя до титульного поединка — Эгис Климас

Менеджер Эгис Климас ответил на ряд вопросов, касающихся продвижения топ-проспекта полутяжелого веса, украинского боксера Александра Гвоздика (14-0, 12 КО).



- Андре Уорд в статусе чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO завершил карьеру. Практически все его титулы уже обрели новых владельцев. Почему ваш подопечный, Александр Гвоздик, не участвовал в «распределении» поясов?

- Гвоздику предстоял элиминаторный поединок по линии WBC против Маркуса Брауна. На кону — статус обязательного претендента — после того, как чемпион Адонис Стивенсон подерётся с текущим обязательным претендентом Элейдером Альваресом. Маркус Браун отказался от боя. Кто знает, возможно, Гвоздик на расстоянии одного боя до титульного поединка.



- Вас не смущает, что Стивенсон четыре года не проводил обязательных защит? С чего у вас уверенность, что всё изменится, и Стивенсон подерётся сперва с Альваресом, а затем с Гвоздиком?

- Мне кажется, у Стивенсона нет выбора — он обязан в следующем поединке драться с Альваресом. А следующим обязательным претендентом станет Гвоздик. В противном случае, нам предстоит искать другие ходы к статусу обязательного претендента или к титульному поединку.



Напомним, в сентябре 2017-го года действующий чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO Андре Уорд объявил о завершении карьеры, освободив занимаемые титулы.



Новыми обладателями чемпионских званий стали россияне Дмитрий Бивол (WBA) и Артур Бетербиев (IBF). Последний вакантный титул, по версии WBO, разыграют россиянин Сергей Ковалев, также подопечный Климаса, и украинец Вячеслав Шабранский.



Отметим, что в текущем рейтинге WBO Александр Гвоздик занимает первую позицию. По остальным версиям украинец также в топ-5: №2 по версии WBC, №3 по версии WBA, №4 по версии IBF.