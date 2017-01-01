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Салидо готов провести еще один бой с Ломанченко

Салидо готов провести еще один бой с ЛоманченкоМексиканский боксер Орландо Салидо (44-13-4, 31 KO) подчеркнул, что он готов еще раз встретиться с украинцем Василием Ломанченко (9-1, 7 КО), владеющим поясом WBO во втором полулегком весе.

«Без проблем проведу еще один бой с Ломанченко, но не стоит забывать, что один раз я уже победил его, так что реванш нужен ему, а не мне, — приводит слова Салидо BoxingScene. - У меня много других вариантов, и по возможности я буду драться с лучшими бойцами из доступных вариантов. 

Что до нашего заочного противостояния 9 декабря, то посмотрите на уровень наших соперников, и вы поймете, какой из боев будет наиболее зрелищным».

Напомним, 9 декабря в Лас-Вегасе Салидо будет драться с соотечественником Мигелем Романом (57-12, 44 КО), а Ломаченко на арене Madison Square Garden в Нью-Йорк проведет защиту титула против кубинца Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).


По материалам: Чемпионат.com
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