Боксер умер после первого нокаута в карьере

24-летний боксер из Сальвадора Франсиско Руис умер после поражения нокаутом в бою с соотечественником Рикардо Кортесом. Об этом сообщает BoxingScene.



Поединок под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA) состоялся 18 ноября в Сан-Сальвадоре. В восьмом раунде Кортес нокаутировал Руиса, тот упал и сильно ударился головой. Он был доставлен в местный госпиталь. Через несколько дней врачи констатировали смерть головного мозга, и семья спортсмена решила отключить его от аппарата искусственного жизнеобеспечения.



WBA возьмет на себя расходы по организации похорон спортсмена и окажет финансовую помощь его семье.



Боксер проводил свой первый восьмираундовый поединок в карьере. До этого Руис одержал три победы в трех боях по четыре раунда.



В октябре 20-летний филиппинский боксер Джеффри Кларо внезапно потерял сознание на тренировке. Он был доставлен в частную клинику, где впал в кому. Спортсмен умер, не приходя в сознание. Как выяснилось позже, Кларо подделал результаты своей томографии, чтобы заниматься боксом.