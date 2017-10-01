Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Сегодня, 16:15 0 | Бокс / Фото

В ночь на воскресенье 26 ноября на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 КО) и 30-летним украинцем Вячеславом Шабранским (19-1, 16 КО).



Боксеры прошли официальную церемонию взвешивания:



Сергей Ковалев — 78,9 кг

Вячеслав Шабранский — 79,3 кг











Фото Boxingscene.com