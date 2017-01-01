Джошуа: Победив Кличко, Фьюри не стал королем — это сделал я!

В ноябре 2015 года британец Тайсон Фьюри сенсационно прервал 11-летнее доминирование украинца Владимира Кличко в супертяжtлом дивизионе, одержав победу по очкам и отобрав у него титулы по версиям WBA Super, IBF и WBO.



Однако, соотечественник Тайсона, Энтони Джошуа, не считает, что эта победа сделала Фьюри полноправным королём дивизиона, потому что одержана была невзрачно и по очкам.



«Фьюри бегал все 12 раундов. Я такое не уважаю, — заявил Джошуа. — Он боксировал и двигался, больше ничего. В моем понимании, если новый король претендует на престол, он должен встретиться с нынешним монархом лицом к лицу и вонзить ему в грудь кинжал, а не размахивать им на расстоянии.



Ты должен идти воевать — так, как я сделал с Кличко. Новый король должен свергнуть с трона прежнего, нокаутировав. Если ты побеждаешь по очкам, это значит, что ты просто так же хорош, как прежний чемпион. Ты должен нокаутировать прежнего чемпиона, чтобы показать, что ты сильнее и свирепее».