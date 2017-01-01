Пакьяо намекнул на бой с Макгрегором в 2018 году

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо отметил, что в 2018 году может пройти его поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором. Стоит отметить, что Пакьяо планирует вернуться на ринг весной 2018 года и провести реванш с Джеффом Хорном.
«Счастливого Дня благодарения! Оставайся в форме, мой друг. Настоящий боксёрский поединок в 2018 году», — написал на своей странице в «Инстаграме» Мэнни Пакьяо.
Напомним, что Макгрегор дебютировал на профессиональном боксерском ринге в поединке с Флойдом Мейвезером-младшим, уступив ему техническим нокаутом в 10-м раунде.
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