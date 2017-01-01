Бивол и Бенавидес помогали Шабранскому готовиться к бою с Ковалевым

На финальной пресс-конференции, посвященной поединку за вакантный титул в полутяжелом весе по версии WBO между Вячеславом Шабранским (19-1, 16 KO) и россиянином Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 KO), украинец рассказал, что готовится к бою в качестве спарринг-партнеров ему помогали чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол (12-0, 10 KO) и чемпион WBC во 2-й средней весовой категории американец Дэвид Бенавидес (19-0, 17 КО).



«Когда я спарринговал с этими парнями, выступающими на элитном уровне, то чувствовал себя комфортно. Поэтому я чувствую, что готов использовать свой шанс», — цитирует Шабранского BoxingScene.



Тренер украинца Мэнни Роблес также доволен тем, как прошли тренировочные бои.

«У нас были монстры [для спариинга], потому что Славе предстоит встреча с монстром, — сказал Роблес. — Это очень помогло ему, потому что против таких партнеров надо полностью выкладываться каждый раз, когда приходишь в зал. Ты должен противостоять этим парням и у тебя не может быть плохого дня. Эти ребята - монстры, они были великолепны и здорово поработали, несмотря на то, что это были спарринг-сессии».



Ковалев и Шабранский поспорят за вакантный титул чемпиона WBO в полутяжелом весе. Бой состоится 25 ноября на арене Театра в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке (США).







