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Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Бывший чемпион мира 34-летний россиянин Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) и 30-летний украинец Вячеслав Шабранский (19-1, 16 КО) провели заключительную пресс-конференцию перед субботним поединком в Театре в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке (США). На кону боя стоит вакантный титул WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг).




Фото Boxingscene.com
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