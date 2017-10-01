Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Сегодня, 18:35 14 | Бокс / Фото

Бывший чемпион мира 34-летний россиянин Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) и 30-летний украинец Вячеслав Шабранский (19-1, 16 КО) провели заключительную пресс-конференцию перед субботним поединком в Театре в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке (США). На кону боя стоит вакантный титул WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг).









Фото Boxingscene.com