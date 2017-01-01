Тренер Белью: Не хотел бы видеть бой Тони с Тайсоном Фьюри

Сегодня, 19:28 0 | Единоборства / Бокс

Тренер почетного чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Белью (29-2-1, 18 КО) Дэвид Колдуэлл подчеркнул, что он не хотел бы поединка своего подопечного с Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО).



Напомним, что Фьюри выразил желание заменить Дэвида Хэя в поединке 17 декабря в Лондоне после отказа Хэя от боя из-за травмы руки.



«Это не та битва, которую я хотел бы видеть», — приводит слова Колдуэлла BoxingScene. - Фьюри очень здоровый, высокий и умный боец. Нет никакого способа заставить меня проявить интерес к поединку с Фьюри».







