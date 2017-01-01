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Аллан Валлеспин: Я точно не стану легкой прогулкой для Беринчика

Аллан Валлеспин: Я точно не стану легкой прогулкой для Беринчика16 декабря Денису Беринчику (7-0-0, 4 КО) предстоит провести первый титульный бой на профи-ринге за вакантный пояс WBO Oriental в легком весе. Соперником Дениса будет филиппинец Аллан Валлеспин (11-1-0, 8 КО) по прозвищу «El Matador». Судя по комментариям, Валлеспин настроен решительно.

«Я - Аллан Валлеспин, я тот, кто будет драться с вашей «звездой» Олимпийских игр Денисом Беринчиком. Мой дом - Филиппины - родина легендарного Мэнни Пакьяо, можете себе представить, какими опасными филиппинцы могут быть в ринге...Беринчик еще никогда не встречался в ринге с представителями такой школы бокса. Он никогда не испытывал такой скорости, даже во время езды на своем мотоцикле!!! Я точно не стану легкой прогулкой для него. Эй, Денис, твой личный ТРИЛЛЕР ИЗ МАНИЛЫ едет за тобой!!!», - приводит слова филиппинца пресс-служба «K2 Promotions Ukraine».

Наплмним, бой Беринчик – Валлеспин состоится 16 декабря на Ледовой арене ТРЦ «Терминал» в Броварах в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко «K2 Promotions Ukraine».


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