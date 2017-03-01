Фьюри хочет заменить Хэя в бою с Белью

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) пожелал заменить Дэвида Хэя (28-3, 26 КО) в бою с Тони Белью (29-2-1, 19 КО).
«Это Тайсон Фьюри, также известный как Gypsyking. Чемпион мира. Только что узнал, что Хэй отказался от боя. Я готов драться с Тони 5 мая в Лондоне на арене О2. Если ты хочешь встретиться с настоящим мужчиной, лучшим супертяжеловесом мира, победившим всех, я готов. Боя не выйдет. Один апперкот, пара ударов вдогонку. Если ты считаешь иначе, докажи», — написал Фьюри в Instagram.
Напомним, матч-реванш Хэй – Белью перенесен на 2018 год из-за травмы Дэвида Хэя, полученной на тренировке.
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