Фьюри хочет заменить Хэя в бою с Белью

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) пожелал заменить Дэвида Хэя (28-3, 26 КО) в бою с Тони Белью (29-2-1, 19 КО).



«Это Тайсон Фьюри, также известный как Gypsyking. Чемпион мира. Только что узнал, что Хэй отказался от боя. Я готов драться с Тони 5 мая в Лондоне на арене О2. Если ты хочешь встретиться с настоящим мужчиной, лучшим супертяжеловесом мира, победившим всех, я готов. Боя не выйдет. Один апперкот, пара ударов вдогонку. Если ты считаешь иначе, докажи», — написал Фьюри в Instagram.



Напомним, матч-реванш Хэй – Белью перенесен на 2018 год из-за травмы Дэвида Хэя, полученной на тренировке.





