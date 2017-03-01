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Матч-Реванш Хэй - Белью перенесен

Матч-Реванш Хэй - Белью перенесенЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) отказался от матча-реванш с соотечественником Тони Белью (29-2-1, 19 КО). Поединок должен был состояться 17 декабря на O2 Arena в Лондоне (Англия). Причиной переноса стала травма руки, полученная Хэем на тренировке. Как заявил сам Хэй, он повредил бицепс, когда бегал по лестнице.

«Я споткнулся и, чтобы не упасть, инстинктивно схватился за перила. В процессе каким-то образом повредил мышцу. Сегодня после обеда прошел восстановительную процедуру. Доктор сказал, что в течение двух недель я смогу вернуться в зал и продолжить тренировки», — сообщил Дэвид.

Теперь поединок состоится либо 24 марта, либо 5 мая 2018 года.

Напомним, первая встреча их встреча прошла в марте и победу техническим нокаутом одержал Белью.

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