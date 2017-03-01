Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) отказался от матча-реванш с соотечественником Тони Белью (29-2-1, 19 КО). Поединок должен был состояться 17 декабря на O2 Arena в Лондоне (Англия). Причиной переноса стала травма руки, полученная Хэем на тренировке. Как заявил сам Хэй, он повредил бицепс, когда бегал по лестнице.
«Я споткнулся и, чтобы не упасть, инстинктивно схватился за перила. В процессе каким-то образом повредил мышцу. Сегодня после обеда прошел восстановительную процедуру. Доктор сказал, что в течение двух недель я смогу вернуться в зал и продолжить тренировки», — сообщил Дэвид.
Теперь поединок состоится либо 24 марта, либо 5 мая 2018 года.
Напомним, первая встреча их встреча прошла в марте и победу техническим нокаутом одержал Белью.
09:23 Хирн: Давно не видел Хэя таким сломленным 5 | Бокс
09:15 Фьюри хочет заменить Хэя в бою с Белью 33 | Бокс
09:03 Матч-Реванш Хэй - Белью перенесен 47 | Бокс
10:20 НБА. «Финикс» победил «Чикаго», «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин», «Индиана» разгромила «Майами» и другие результаты (+Видео) 342 | Баскетбол
09:35 НХЛ. Маккиннон, Карлссон и Лундквист – звезды игрового дня 209 | Хоккей
09:23 НХЛ. «Вегас» победил «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» всухую обыграл «Оттаву» и другие результаты 243 | Хоккей
08:43 Рейтинг ATP. Димитров стал третьей ракеткой мира, Долгополов и Стаховский остались на прежних позициях 282 | Теннис
08:30 Рейтинг WTA. Свитолина сохранила шестое место, Цуренко – 42-е, Козлова и Бондаренко улучшили свои позиции 237 | Теннис
23:04 Григор Димитров - чемпион Итогового турнира ATP 399 | Теннис / Главные новости спорта
19:04 Итоговый турнир ATP. Континен и Пирс - победители в парном разряде 280 | Теннис / Главные новости спорта
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (325)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.