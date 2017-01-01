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Боксер нокаутировал соперника за 11 секунд в титульном бою (+Видео)

Боксер из ЮАР Золани Тете нокаутировал соотечественника Сибонисо Гонья первым ударом в бою за титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). 

Поединок прошел в Белфасте (Северная Ирландия), Тете проводил защиту своего пояса. На 11-й секунде первого раунда чемпион ударом правой в голову отправил Гонья на канвас. Судья зафиксировал победу Тете нокаутом.

Южноафриканец одержал самую быструю в истории победу в титульном бою.

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