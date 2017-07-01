Эксперт: Победа в Суперсерии Усику не гарантирована

Известный российский комментатор Борис Скрипко в интервью «Советскому Спорту» подвел итоги четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.



Напомним, полуфинальные пары составили Александр Усик (Украина) - Майрис Бриедис (Латвия) и Мурат Гассиев (Россия) - Юниер Дортикос (Куба).



– Фаворит турнира – Усик?

– Я бы не назвал Усика единоличным лидером своей весовой категории. Юниер Дортикос и Мурат Гассиев – ребята с ударом. Победа в Суперсерии Усику не гарантирована. Усик – очень техничный боксер. Люди, которым нравится хороший бокс, а не просто драка, способны это оценить. При этом явным лидером я бы его не назвал.



Посмотрим, каким получился полуфинал у Гассиева и Дортикоса. Тогда можно будет понять расклад сил. Второй полуфинал такой интриги не представляет. Фаворит в нем очевиден.



– Я считал Дортикоса фаворитом в поединке с Дмитрием Кудряшовым, но мои ожидания кубинец превзошел. А ваши?

– Да, безусловно. Мы прекрасно знали, что он – пластичный и техничный. Помимо этого мы поняли, что он еще жесткий и смелый. Мы слышали про его мощный удар. Эти слухи он тоже подтвердил. И наглядно доказал, что является хорошим тактиком. Он очень быстро раскусил Кудряшова.



– Поражение Кудряшова было ожидаемо? Вы понимали, что все-таки он – восьмой в этой компании?

– Восьмым бы я его не назвал. Были все-таки Марко Хук и Кшиштоф Влодарчик. Может, не восьмой, а пятый. Трудно сказать, чего именно я ожидал, но чувство тревоги было. Даже те два боя с Оланреваджу Дуродолой не расставили все точки над i. Вопросы остались даже по второму бою. Ошибки, которые Дмитрий допустил в первой встрече, никуда не исчезли.



Я ни в коем случае не советую Диме печалиться и завершать карьеру. Ему нужно собраться и что-то изменить в своем мировоззрении. Надо проанализировать весь свой путь с каким-нибудь очень серьезным специалистом, и самое главное, Кудряшову нужно понять, как готовиться к серьезным боям.



Сейчас создается впечатление, что из ошибок, которые допускаются, правильных выводов не сделали, а они необходимы.



– Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, что основная проблема Кудряшова заключается в ногах. Он ими врос в ринг. С одной стороны это дает ему пушечный удар. С другой – делает легкой мишенью. В результате его сильное качество одновременно делает его уязвимым.

– Совершенно верно. Именно об этом я подразумевал, когда говорил, что ему нужно пересмотреть свое боксерское мировоззрение.



– Получается, нужны кардинальные изменения?

– Да. Именно так. Многое нужно пересмотреть и поменять. Если он ментально будет готов, это можно сделать. Но еще нужно найти такого человека, который все это ему разложит по полочкам. Я уверен, что внутри Дмитрий все это понимает, но нужен гуру, который придет и доступным языком объяснит, как нужно измениться. Практически, Кудряшов – это необработанный материал, который можно еще долго оттачивать.



– Поединок Майриса Бриедиса и Майка Переса – единственный, который откровенно не зацепил. Почему хорошие боксеры не показали зрелищный бокс?

– Боксеры они неплохие. Но оба не очень зрелищные. В России показывали много боев Бриедиса. Он всегда бы таким. Это его стиль: вязкий, на грани фола. У каждого свои пути к победе. И я не сомневаюсь, что в полуфинале с Усиком Бриедис постарается действовать так же. Получится ли? Усик настолько хорош на ногах, что у Бриедиса могут возникнуть серьезные проблемы.



– Стиль Бриедиса будет удобен Усику?

– Конечно. Но есть нюанс. Я от Бриедиса примерно такого боя и ждал, хотя и не настолько скучного и более открытого. Но Перес тоже не подарок. И это первый бой – четвертьфинал. Надо пройти эту ступень. Все средства хороши. Все будет зависеть от того, как он подготовится к Усику. У Александра же задача проще.



– Гассиев по сравнению с поединком с Денисом Лебедевым прибавил? Увидели ли вы у него что-то новое?

– Особо нет. Главное в чем прибавил Мурат – стал ментально сильнее. Он почувствовал себя настоящим чемпионом. Когда он выходил на бой с Денисом, он считался кондендером, который подает большие надежды. Гассиев не был уверен в своей победе. И если бы результат был другим, Мурат бы его принял. Он сам об этом сказал. Теперь он почувствовал себя чемпионом и этот четвертьфинал ему много дал. Его характер закаляется. И это важный фактор.



Тем не менее, шансы Гассиева и Дортикоса – 50 на 50. Совершенно непредсказуемый бой. Самый интересный поединок начала следующего года.