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Хэй: Не чувствую, что мне 37 и получаю удовольствие от тренировок

Хэй: Не чувствую, что мне 37 и получаю удовольствие от тренировокБывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) рассказал о подготовке к поединку с Тони Белью (29-2-1, 18 КО) и сотрудничестве с новым тренером — Исмаэлем Саласом. Британец дал понять, что не испытывает проблем со здоровьем. Недавно в СМИ прошла информация, что его встреча с Белью может не состояться из-за очередного повреждения Хэя.

«Рад сотрудничеству с Саласом. Он тренировал таких чемпионов, как Ригондо, Гамбоа, Савон и Касамайор. Он знал их с малых лет, так что он, определённо, разбирается в боксе. Все эти ребята с отличными навыками, хорошим передвижением и большим арсеналом ударов. Я чувствую результат работы с ним и с нетерпением жду боя, чтобы доказать, что вы увидите лучшую версию Хэя.

Сейчас я приступил к спаррингам, моя нога в норме. Получаю удовольствие от тренировок и от того, что каждый день узнаю что-то новое. Не чувствую, что мне 37, мне кажется, я моложе. Чувствую себя лучше, чем за все последние годы. Сейчас жду 17 декабря, чтобы показать людям, что во мне ещё остался порох», — приводит слова Хэя BoxingScene.

Реванш между Хэем и Белью пройдет 17 декабря на лондонской О2 Арене. Первая встреча их встреча состоялась в марте и победу техническим нокаутом одержал Белью.

По материалам: Чемпионат.com
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