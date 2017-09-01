Тедди Атлас о бое Ломаченко – Ригондо: Нас ждет интересный, шахматный бой

37-летний кубинец Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) не будет поспевать за 29-летним украинцем Василием Ломаченко (9-1, 7 КО), когда эти двукратные олимпийские чемпионы сойдутся 9 декабря в ринге малой арены The Theater в Madison Square Garden, Нью-Йорк, США. Так считает харизматичный и всегда уверенный в своей правоте тренер и аналитик ESPN Тедди Атлас.



«Один из факторов в пользу Ломаченко — он чаще выступает. Это огромное преимущество. Другой фактор — возраст. Лет пять назад шансы Ригондо были бы повыше. Часто, когда мелкий боксер значительно превосходит противника по части мастерства, габариты не имеют значения. Но здесь Гильермо встретится с бойцом, который не менее квалифицирован в своем деле, чем кубинец. А этот боец еще и крупнее», — приводит слова Атласа BoxingScene.



По мнению Атласа, поединок закончится победой украинца единогласным решением судей.



«По ходу боя некоторые будут ждать, когда Ломаченко немного расслабится, станет колотить понты, лениться, чтобы Ригондо поймал его на этом. Но, ребята, этот парень всю жизнь победитель. А ты таким не становишься, если позволяешь себе расслабление или понты в неверный момент. Думаю, нас ждет интересный, шахматный бой», - отметил эксперт.



Атлас, который не любит небоксерскую терминологию в боксе, утверждает, что в этом случае она оправдана.



«В бою Ломаченко будет играть в быстрые шахматы, такие, как люди играют с таймером в парках, а Ригондо — в классические шахматы без таймера. Полагаю, тот, кто играет на скорость, выиграет», — резюмировал тренер-аналитик.