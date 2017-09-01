На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Тедди Атлас о бое Ломаченко – Ригондо: Нас ждет интересный, шахматный бой

Тедди Атлас о бое Ломаченко – Ригондо: Нас ждет интересный, шахматный бой37-летний кубинец Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) не будет поспевать за 29-летним украинцем Василием Ломаченко (9-1, 7 КО), когда эти двукратные олимпийские чемпионы сойдутся 9 декабря в ринге малой арены The Theater в Madison Square Garden, Нью-Йорк, США. Так считает харизматичный и всегда уверенный в своей правоте тренер и аналитик ESPN Тедди Атлас.

«Один из факторов в пользу Ломаченко — он чаще выступает. Это огромное преимущество. Другой фактор — возраст. Лет пять назад шансы Ригондо были бы повыше. Часто, когда мелкий боксер значительно превосходит противника по части мастерства, габариты не имеют значения. Но здесь Гильермо встретится с бойцом, который не менее квалифицирован в своем деле, чем кубинец. А этот боец еще и крупнее», — приводит слова Атласа BoxingScene.

По мнению Атласа, поединок закончится победой украинца единогласным решением судей.

«По ходу боя некоторые будут ждать, когда Ломаченко немного расслабится, станет колотить понты, лениться, чтобы Ригондо поймал его на этом. Но, ребята, этот парень всю жизнь победитель. А ты таким не становишься, если позволяешь себе расслабление или понты в неверный момент. Думаю, нас ждет интересный, шахматный бой», - отметил эксперт.

Атлас, который не любит небоксерскую терминологию в боксе, утверждает, что в этом случае она оправдана.

«В бою Ломаченко будет играть в быстрые шахматы, такие, как люди играют с таймером в парках, а Ригондо — в классические шахматы без таймера. Полагаю, тот, кто играет на скорость, выиграет», — резюмировал тренер-аналитик.

По материалам: vringe.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Хопкинс: Ломаченко нокаутирует Ригондо
Официально: Бой Ломаченко - Ригондо состоится 9 декабря
Ригондо: Я намерен показать свой лучший бокс в бою Ломаченко
Ломаченко: Бой с Ригондо раскроет наш максимальный потенциал
Тренер Ригондо: Бой с Гильермо покажет истинную ценность Ломаченко
Ригондо: Габариты и вес Ломаченко не будут проблемой
Ломаченко о бое с Ригондо: Скоро узнаем, кто сильнейший боксер в полулегком весе
Бой Ломаченко — Ригондо соберет аншлаг
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Тедди Атлас о бое Ломаченко – Ригондо: Нас ждет интересный, шахматный бой
Белью: Отвратительно, что Уайлдер обвиняет Джошуа в употреблении допинга
Ковалев: Нет мыслей, что я должен победить Шабранского, потому что он украинец
Владимир Кличко стал лауреатом престижной немецкой премии
Паркер: Поединок Уайлдер - Джошуа не состоится, прежде я нокаутирую британца

Последние новости спорта

13:47 Тедди Атлас о бое Ломаченко – Ригондо: Нас ждет интересный, шахматный бой 52 | Бокс

13:32 Белью: Отвратительно, что Уайлдер обвиняет Джошуа в употреблении допинга 54 | Бокс

13:13 Итоговый чемпионат ATP. Димитров разгромил Карреньо-Бусту, Гоффен обыграл Тима (Видеообзор) 82 | Теннис / Видео

12:59 НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео) 66 | Баскетбол / Видео

12:46 НБА. Дабл-дабл Леня помогли «Финиксу» победить «Лейкерс», «Кливленд» в овертайме одолел «Клипперс» и другие результаты 74 | Баскетбол

11:41 НХЛ. Голкипер «Коламбуса» Бобровский – первая звезда игрового дня 115 | Хоккей

11:10 НХЛ. «Коламбус» всухую обыграл «Рейнджерс», «Детройт» победил «Баффало» 113 | Хоккей

08:57 Итоговый турнир ATP. Григор Димитров отдал Пабло Карреньо-Бусте два гейма 589 | Теннис

22:55 Ковалев: Нет мыслей, что я должен победить Шабранского, потому что он украинец 671 | Бокс

22:44 Испанец Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на французском этапе Гран-при 163 | Фигурное катание

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

Итоговый чемпионат ATP. Димитров разгромил Карреньо-Бусту, Гоффен обыграл Тима (Видеообзор)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. ТОП-5 моментов игрового дня

Проморолик HBO к бою Ковалев – Шабранский

Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Чилича, Сок обыграл Зверева (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Гоффена, Тим – Карреньо-Бусту (Видеообзор)

Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Зверева, Чилич проиграл Соку (Видеообзор)





Топ-новости недели

Украинки разгромили болгарок в квалификации на Евробаскет-2019
Итоговый турнир ATP. Федерер обыграл Александра Зверева и обеспечил себе выход в полуфинал
Украинские самбисты завоевали девять медалей на ЧМ в Сочи
Андрей Винокуров – серебряный призер британского этапа КМ в кейрине
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бразилии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (284)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги