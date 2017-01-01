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Белью: Отвратительно, что Уайлдер обвиняет Джошуа в употреблении допинга

Белью: Отвратительно, что Уайлдер обвиняет Джошуа в употреблении допингаПочетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Белью защитил своего соотечественника, обладателя титулов WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) от обвинений со стороны чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО), который намекнул, что Джошуа употребляет допинг.

«Отвратительно, что Уайлдер обвиняет Джошуа в употреблении допинга, намекнув, что Энтони сидит на стероидах, — цитирует Белью BoxingScene. - Джошуа никогда не проваливал допинг-тесты, и, вероятно, он самый проверяемый боксер в мире. Когда бы я с ним ни разговаривал, он сдает тест.

И еще, люди должны прекратить говорить, что Джошуа проведет в 2018 году бои с Фьюри, Уайлдером и Паркером. Невозможно провести три больших боя за один год и Джошуа это знает. Поэтому он сказал, что не будет драться со всеми тремя в 2018-м».

По материалам: Чемпионат.com
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