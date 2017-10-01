Ковалев: Нет мыслей, что я должен победить Шабранского, потому что он украинец

Российский боксер Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) не видит для себя политического подтекста в бою с украинцем Вячеславом Шабранским (19-1, 16 КО).



«Мой бой с Шабранский – это не политика. Это только бокс. Мы оба спортсмены. У меня нет мыслей, что я должен победить его, потому что он украинец. Наш бой – это возможность для нас обоих. Мы кормим свои семьи.



Бивол, Гвоздик и Битербиев – кто из них будет самым сложным оппонентом? Я не хочу об этом говорить, потому что некрасиво рассуждать о следующем сопернике до того, как я провел бой с Шабранским», – сказал Ковалев.



Поединок Ковалев – Шабранский состоится 25 ноября в Нью-Йорке (США). На кону боя вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Шабранский: Бой с Ковалевым – знаковое событие, приложу все усилия, чтобы выйти победителем