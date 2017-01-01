Уайлдер готов дать второй шанс Ортису: Буду наказывать «химиков» в ринге

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение не дисквалифицировать кубинского супертяжа Луиса Ортиса (27-0, 23 КО) за проваленный допинг-тест за две недели до титульного поединка против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО).



Учитывая, что за кубинцем сохранилась высокая рейтинговая позиция (№3 в рейтинге WBC), Деонтей Уайлдер не видит препятствий в том, чтобы все-таки встретиться с Луисом Ортисом в ринге: «Конечно. А почему бы и нет? Ему ищут соперника, и в конце-концов им бы мог стать я. Тем более, что и сам я хочу встретиться с этим чуваком в ринге с глазу на глаз. И чем раньше, тем лучше».



Тем не менее, Уайлдер не скрывает, что ему непонятны мотивы WBC, он не понимает, почему кубинец не понес наказания за проваленный допинг-тест: «Понятно, что перед боем будут тесты и все такое. Но я все равно не понимаю, почему эти парни, которые попадаются на применении запрещенных препаратов, которые попадаются не впервые, почему они не несут никакого наказания. Какой смысл в дальнейшем оплачивать допинг-тестирование, если ничего не меняется?



Какой во всём этом смысл? Мы платим сотни баксов ради чего? Просто, чтобы знать, что среди нас есть ”химики”? Это — бокс, чуваки. К сожалению, это — не первый и не последний случай», — приводи слова Уайлдера BoxingScene.



«В первый раз, когда я услышал о проваленном тесте Ортиса, я отреагировал очень эмоционально. Эта ситуация шокировала меня, но впредь это не повторится. Пускай творят, что хотят. То же самое касается организаций. Если они закрывают глаза на ”химиков”, то так тому и быть. Дивизион ведь небольшой, бить-то особо и некого.



Лучше я сосредоточусь на том, чтобы наказывать ”химиков” в ринге. Поэтому, если кто-либо из них попадется мне в ринге, то получит заслуженное наказание. Я заставлю его заплатить за это», — обещает Уайлдер.



Напомним, вместо провалившего допинг-тест Ортиса, Уайлдер отбоксировал против Бермейна Стиверна (25-3-1, 21 КО), которого нокаутировал в первом раунде.