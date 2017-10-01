Гассиев: Сильные стороны Дортикоса — длинные руки и удар

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев (25-0, 18 КО) поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка в рамках турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с чемпионом WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО). Эта встреча, вероятно, состоится 20 января в Майами (США).



«После боя с Кудряшовым мое мнение о Дортикосе не поменялось, - сказал Гассиев в интервью FightSpace. - У него большая любительская школа. В профессионалах — ни одного поражения, 99 % нокаутов. Просто так чемпионами не становятся. Буду готовиться к тяжелому бою.



Тяжело судить о его сильных и слабых сторонах. Но его плюсы — сильный удар, длинные руки и хорошая любительская карьера. Не испытываю никакой злости к Дортикосу, просто хочу выиграть этот бой. Вообще никогда не поддаюсь эмоциям и не выхожу на ринг с чувством злости».



Напомним, во втором полуфинале WBSS в первом тяжелом весе встретятся чемпион WBO украинец Александр Усик (13-0, 11 КО) и чемпион WBC Майрис Бриедис (23-0,18 КО) из Латвии.

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