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Уайлдер: Не уверенный в себе Джошуа не не хочет драться со мной

Уайлдер: Не уверенный в себе Джошуа не не хочет драться со мнойЧемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) отметил у обладателя поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) нехватку уверенности в себе.

«Каждый раз, когда Джошуа говорит, можно отметить у него нехватку или отсутствие уверенности в себе. Он даже не знает, является ли он лучшим! Он даже не скажет, что является лучшим. И когда дело доходит до встречи со мной, он не пытается сделать этот бой. Это я пытаюсь добиться, чтобы он состоялся как можно скорее», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Когда американца спросили, не думает ли он, что Джошуа боится его, он ответил: «Боится — это слишком громкое слово. Мы видели, как боксеры многократно выходят на ринг, так что они не могут бояться. Но я думаю, что Джошуа очень опасается встречи со мной. Опасаться — это совсем другой термин. Полагаю, что он опасается меня. Не думаю, что он действительно хочет боя со мной, потому что он знает, что я тот, кем себя называю».

Уайлдер: Я покажу Джошуа, как выглядят лучшие супертяжи в мире

По материалам: Чемпионат.com
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