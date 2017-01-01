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Экс-тренер Ковалева подсказал Шабранскому в чем ключ к победе

Экс-тренер Ковалева подсказал Шабранскому в чем ключ к победеНесмотря на то, что 25 декабря Вячеслав Шабранский (19-1, 16 КО) подойдет к титульному поединку против Сергея Ковалева (30-2-1, 26 КО) в статусе андердога, Джон Дэвид Джексон, экс-тренер россиянина, уверяет, что шансы украинца достаточно высоки. 

Главное, согласно слов наставника, акцентировано работать по корпусу «Крашера»: «Пускай каждый боксер, которому предстоит встреча с Ковалевым, знает, работа по корпусу — ключ к победе. И если Шабранский с 1-го раунда начнет работать по корпусу…

Перед вторым поединком Ковалева с Уордом, я общался с (ассистентом) Доном Тёрнером. Мы сошлись на мнении, что если Уорд будет работать по корпусу, то остановит Ковалева досрочно. Так и произошло. 

Даже в зале, когда Ковалев пропускал акцентированный удар по корпусу, он сдавался. Несколько раз приходилось даже останавливать спарринги. Он просто ”выбрасывал белое полотенце”, точно так же, как он это сделал в реванше. Но так ведь нельзя». 

Напомним, после поражения во 2-м поединке тандем Ковалёв?Джексон, окончательно распался. Тренер обвинил экс-подопечного в халатности, в команде боксера обвинили экс-наставника в нечестной игре. 

«Главное сейчас для Шабранского это, во-первых, эффективно сделать вес. А во-вторых, работать по корпусу. В этом его шанс. Даже немного подскажу — пытайся разорвать дистанцию, войти в ближний бой и поработать по корпусу. Нельзя давать Ковалеву возможности работать на дальней дистанции. Необходимо помнить, что Ковалев не сможет разгонять удары на ближней», — отметил Джексон. 

«Это подходит не только Шабранскому, абсолютно любому бойцу, которому предстоит драться с Ковалевым, — сообщил наставник. — Я даже удивлен, что никто раньше не попытался сделать этого. Оно и понятно — раньше его боялись, думали, что соблюдая дистанцию, смогут избегать его мощнейших ударов, а на самом деле этим играли под его дудку. Впервые я понял об изъянах Сергея еще давно, когда он спарринговал с Гленом Джонсоном». 

Напомним, 25 декабря в театре Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) Сергей Ковалев и Вячеслав Шабранский оспорят вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.



По материалам: vringe.com
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