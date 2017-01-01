Бой Александра Гвоздика с Маркусом Брауном не состоится

Финальный элиминатор в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком (14-0, 12 КО) и американцем Маркусом Брауном (20-0, 15 КО) отменен, поэтому возвращение украинца на ринг откладывается.



Всемирный боксерский совет (WBC) в октябре одобрил проведение отборочного поединка, победитель которого должен был встретиться с действующим чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном или обязательным претендентом Элейдером Альваресом.



Теперь менеджер украинца Эгис Климас в комментарии BoxingScene сообщил, что Александр в этом году на ринг уже не выйдет.



«Вы знаете, что WBC санкционировал бой Гвоздика и Брауна, но Маркус в итоге отказался. В Top Rank меня заверили, что в феврале у Александра будет бой. Сейчас они находятся в поисках соперника. Не знаю, будет ли это элиминатор или сразу бой за титул. Действительно не знаю», - сказал Климас.



Александр Гвоздик в своем последнем бою нокаутировал американца Крэйга Бейкера и защитил титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.







