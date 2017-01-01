Шеннон Бриггс: Я — именно тот, кого Фьюри не потянет

Экс-чемпион мира из США Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО), ранее уверявший, что ему предложено помериться силами с экс-чемпионом мира из Великобритании Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО), принялся за раскрутку потенциального поединка.



«Моя цель — Тайсон Фьюри, — заявил Бриггс в интервью Sky Sports. — Он — болван, он — сопляк. Он может сколько угодно шутить в мой адрес в твиттере, но я-то понимаю, что ему страшно. Возвращаться всегда непросто, а я — именно тот, кого он не потянет».



Тем не менее Шеннон Бриггс не скрывает желания подраться с британцем: «Я вам так скажу. Мы нуждаемся друг в друге. Это — идеальный бой и для меня, и для него. Я пытаюсь заманить его, говорю: ”Эй, ты же — чемп! Ну что тебе может сделать 45-летний старик?” Мне нравится Фьюри, это правда. Но я хочу нокаутировать его. Думаю, что как только я завалю этого тюленя, так Владимир Кличко передумает сидеть без дела и вернётся в ринг, чтобы подраться со мной».



Шеннон Бриггс, как и Тайсон Фьюри, продолжительное время страдал от депрессии. В карьере обоих бойцов были и признания в употреблении наркотиков, и провальные допинг-тестирования. Американец утверждает, что как никто другой понимает, через что довелось пройти британскому экс-чемпиону: «Я уважаю его. Я понимаю, через что он прошел».



Отметим, Шеннон Бриггс должен был оспаривать вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в противостоянии с другим ветераном ринга Фресом Окендо, но накануне поединка провалил допинг-тестирование. Полугодичная дисквалификация спортсмена подходит к концу сегодня, 14 ноября.





