Фьюри может вернуться на ринг в апреле

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) может провести свой следующий бой в апреле 2018 года. Об этом заявил дядя и тренер Тайсона Питер Фьюри.



«Думаю, что он вернется в апреле следующего года, - цитирует Питера BBC. - Мы лишь беспокоимся о том, чтобы чемпион по двум версиям Энтони Джошуа к тому времени не был побежден. Это бой, который хотят увидеть болельщики, и который Тайсон действительно хочет провести».



Фьюри обещает в ближайшее время официально объявить о своем возвращении на ринг.