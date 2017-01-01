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Фьюри может вернуться на ринг в апреле

Фьюри может вернуться на ринг в апрелеЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) может провести свой следующий бой в апреле 2018 года. Об этом заявил дядя и тренер Тайсона Питер Фьюри.

«Думаю, что он вернется в апреле следующего года, - цитирует Питера BBC. - Мы лишь беспокоимся о том, чтобы чемпион по двум версиям Энтони Джошуа к тому времени не был побежден. Это бой, который хотят увидеть болельщики, и который Тайсон действительно хочет провести».

 Фьюри обещает в ближайшее время официально объявить о своем возвращении на ринг.

По материалам: Sports.ru
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