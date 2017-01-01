На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Матч-реванш Хэя с Белью может не состояться

Матч-реванш Хэя с Белью может не состоятьсяБывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) может отказаться от проведения матча-реванша со своим соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Тони Белью (29-2-1, 18 КО), сообщает The Sun.

Причиной срыва боя может стать травма, полученная Хэем во время тренировочного лагеря. О характере травмы не сообщается. Команда Хэя эту информацию пока не подтвердила и не опровергла.

Бой между Беллью и Хэем должен состояться на лондонской О2 Арене 17 декабря.

Первая встреча боксеров состоялась 4 марта этого года. Победу техническим нокаутом одержал Белью, дважды отправлявший Хэя в нокдаун.


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)
Эдди Хирн: Реванш Белью — Хэй может состояться в декабре
Хирн: Поединок между Хэем и Белью может состояться 4 марта
Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)
Дэвид Хэй может сняться с боя против Тони Беллью
Хирн: Поражение Хэя во втором бою с Белью станет завершением его карьеры
Джошуа: Поставлю на победу Белью в его бою с Хэем.
Тони Белью vs Илунга Макабу (Видео)
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Матч-реванш Хэя с Белью может не состояться
Фьюри обиделся на Кличко: Я буду всегда сниться тебе в кошмарах
Ковалев: Уход Уорда добавил мотивации
Уайлдер: Я покажу Джошуа, как выглядят лучшие супертяжи в мире
Де ла Хойя: Если бы я оставался промоутером Уайлдера, он был бы суперзвездой

Последние новости спорта

15:35 Хэмилтон: Если смогу помочь Валттери, я это сделаю 93 | Формула-1

15:17 Боттас: Я рад, что смог выручить команду 100 | Формула-1

14:49 Елена Старикова – бронзовый призер британского КМ по велотреку в гите 104 | Велоспорт / Главные новости спорта

14:05 Матч-реванш Хэя с Белью может не состояться 123 | Бокс

11:19 НБА. «Финикс» обыграл «Миннесоту», «Голден Стэйт» разгромил «Филадельфию», «Даллас» проиграл «Кливленду» и другие результаты 136 | Баскетбол

10:22 НХЛ. Хоффман, Нэш и Террис - звезды игрового дня 119 | Хоккей

10:05 НХЛ. «Нэшвилл» по буллитам одолел «Питтсбург», «Коламбус» - «Детройт», «Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» и другие результаты 155 | Хоккей

09:16 Канадцы Вирту и Моир - победители NHK Trophy среди танцевальных дуэтов 166 | Фигурное катание / Главные новости спорта

20:16 Фьюри обиделся на Кличко: Я буду всегда сниться тебе в кошмарах 280 | Бокс

19:55 Льюис Хэмилтон: У меня тоже случаются неприятности 186 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)





Топ-новости недели

Елена Старикова – бронзовый призер британского КМ по велотреку в гите
Канадцы Вирту и Моир - победители NHK Trophy среди танцевальных дуэтов
Говоров и Романчук – призеры китайского этапа Кубка мира по плаванию
Россиянин Сергей Воронов победил на NHK Trophy среди одиночников
Россиянка Евгения Медведева победила NHK Trophy среди одиночниц








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (178)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги