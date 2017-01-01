Матч-реванш Хэя с Белью может не состояться

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) может отказаться от проведения матча-реванша со своим соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Тони Белью (29-2-1, 18 КО), сообщает The Sun.



Причиной срыва боя может стать травма, полученная Хэем во время тренировочного лагеря. О характере травмы не сообщается. Команда Хэя эту информацию пока не подтвердила и не опровергла.



Бой между Беллью и Хэем должен состояться на лондонской О2 Арене 17 декабря.



Первая встреча боксеров состоялась 4 марта этого года. Победу техническим нокаутом одержал Белью, дважды отправлявший Хэя в нокдаун.





